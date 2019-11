Martin Helme: Põhjamaade pankade otsused langetati peakorterites, aga kannatajateks oleme meie

„Üha selgemaks saab, et tegu on siiski Põhjamaade pankade käitumismustriga teatud ajaperioodil, mis lasi tekkida olukorra, kus peamiselt Venemaa mitteresidentide osakaal pankade tegevustes muutus väga suureks ning selle suure mahu sees oli väga palju selliseid kliente ja selliseid ülekandeid, mis ei vastanud rahapesuriskide kontrolli standarditele," ütles Helme.

Minister märkis, et pankade juhtimine ja põhimõttelised otsused äristrateegia kohta langetati peakorterites, mitte koha peal. „Kannatajaks oleme aga meie. Rahapesuskandaalid on häirinud siinset normaalset panganduse toimimist, reaalselt kahjustanud Eesti majanduskeskkonda, meie mainet maailmas ning krediidi hinda ja kättesaadavust. Samas tuleb üle korrata, et me oleme igal juhul huvitatud oma pangandusturu stabiilsusest ja teeme kõik endast oleneva, et suurt turuosa omavad Põhjamaade pangad jätkaks oma tegevust Eestis," kirjutas ta.

Helme sõnul on üsna selge, et halbu uudiseid tuleb veel ning pea liiva alla peitmine ja teemast mitte rääkimine ei ole mõeldav. „Selleks tuleb valmis olla. Meie reaktsioon sellele on: võitleme kompromissitult Eesti majandusruumi puhastamise eest rahapesust ning meie tegevusel on juba tulemusi. Üks tulemustest muide ongi see, et asju ei lükata vaiba alla," lisas rahandusminister.

Reedel teatas SEB, et Rootsi telekanali SVT uuriv saade „Uppdrag granskning" kavatseb kajastada panga seotust rahapesuskandaaliga Balti riikides. Panga teatel, on saate käsutuses materjalid, mis puudutavad SEB-d. SEB pressiteates seisis, et pank kavatseb hinnata saates esitatavat infot ja võrrelda seda oma analüüsidega.