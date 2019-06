Martin Helme: põlevkiviprobleemide hinnalipik on 10-20 miljonit eurot. Üks võimalus on taotleda ELilt riigiabi luba

„Kui räägime hinnalipikust, siis selles suurusjärgus see on,“ lausus Helme.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et valitsus võtab CO2 kvoodi kallinemisest tingitud põlevkivitööstuse probleemi väga tõsiselt. Ta lausus, et inimesi, kes teevad seda ülivajalikku spetsiifilist tööd, tuleb hoida.

Ratase sõnul kaalutakse erinevaid võimalusi. „See võib-olla tähendab ka seda, et hoiame inimesi palgal ja iga päev nad reaalselt tööd ei tee. Kõik võimalused on laual,“ lausus Ratas. „Me ei tohi inimesi mingil juhul koju saata,“ ütles Ratas.

Martin Helme sõnas, et Ida-Virumaa põlevkivitööstuse probleem on mitme kihiline küsimus, kus on mitu trendi saanud kokku ootamatult kiiresti. Kõige olulisem selles on CO2 kvoodi hind. „Kui CO2 hinda ei oleks sees, võiks elekter meil olla poole odavam,“ lausus Helme, kes järgmise nädala teisipäeva veedab Ida-Virumaal.

Eesti Energia on koondanud 450 inimest ning 1300 inimest on alakoormatud. Ettevõte on öelnud,et kui elektri hind ei muutu, kaotab aasta lõpuks töö veel seni koondatutega sama palju inimesi.

Ühe võimaliku lahendusena tõi Helme välja võimaluse küsida Euroopa Liidult riigiabi luba. Poolal on see tema sõnul õnnestunud ning valitsus saab seal kvooti eraldada sisuliselt tasuta.