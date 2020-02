Martin Helme: riiki ootab apteegireformi tagajärjel üle saja miljoni eurone kahjunõue

„Nagu ma ennustasin, ootab riiki apteegireformi tagajärjel jõhker kahjunõue. Me räägime kindlasti summast üle saja miljoni euro," kirjutas miniser. „Ma ei mõista neid inimesi, kes on väljendanud rahulolu ja arvavad, et nüüd ongi kõik hästi. Kui Linnamäe „annab" oma apteegid proviisoritele üle ja küsib riigilt selle eest 125 miljonit, siis kas see ongi see turumonopolisti karm karistamine, mille nimel kogu reform omal ajal käivitati?"

Helme ütles, et kui apteegireform praegusel kujul käivitub, jääb Eestis apteeke hulga vähemaks ja konkurents nii jae- kui hulgiturul väheneb ning „maksumaksja maksab praegustele turuvalitsejatele oma taskust veel silma märjaks võtva summa otsa".

Magnum kontserni omanik Margus Linnamäe teatas eile, et annab apteegireformi jõustudes Apotheka nime kandvad apteegid ettevõttes praegu töötavatele proviisoritele. Linnamäe sõnul esitatakse riigile sundvõõrandamise eest kahjunõue, mille suuruse välja selgitamisega tegelevad eksperdid.