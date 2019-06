Martin Helme teenis isast rohkem. Madisonile laekus taskuraha Tallinki pealt

Mart Helme mai lõpus maksu- ja tolliametile esitatud majanduslike huvide deklaratsioonist selgub, et EKRE juhi möödunud aasta brutosissetulek oli 56 332,11 eurot. Kuigi Helme on 29. aprillist ametis Ratase teise valitsuse siseministrina, oli möödunud aastal tema sissetulekuallikaks riigikogu, mille liige ta oli.

Selle kõrval on vanemal Helmel, kes on ka osaühingu Suure-Lähtru Mõis ainuosanik, rahalise kohustusena üleval 31 000 euro suurune kodulaen. Ettevõtte majandustulemused on viimastel aastatel väga tagasihoidlikud, Helme on põhjendanud seda aktiivse tegevusega poliitikas.

Isast oluliselt suurema aastasissetuleku on 2018. aasta osas deklareerinud Martin Helme, kes on viimased kuu aega rahandusministri kohal olnud. Noorema Helme brutotulu oli mullu üle 17 000 eurot suurem, küündides 73 605,64 euroni.

Kokk on lahkunud oma ettevõtete juhatusest

Selle põhjuseks oli asjaolu, et lisaks riigikokku kuulumisele oli Martin Helme kuni juunikuuni ka Tallinna linnavolikogu liige. Tema enda avalduse alusel peatati tema liikmelisus esmalt 3. kuuks ja seejärel tema eemalolekut pikendati. Tänasel rahandusministril ühtegi rahalist kohustust, mis küündiks üle 2160 euro, ei ole.

Kui vaadata teiste EKRE ministrite ja juhtfiguuride värskelt esitatud majanduslike huvide deklaratsioone, siis selgub, et ettevõtja kohalt keskkonnaministriks asunud Rene Kokk on aprilli lõpus-mai alguses taandanud end kõigi kolme ettevõtte juhatusest, kus tal on kas 100% või 50% osalus.

Tema möödunud aasta deklareeritud brutosissetulek piirdub 16 045 euroga. Samal ajal on tal üleval 60 758 euro suurune eluasemelaen. Lisaks ettevõtlusele kuulus Kokk mullu ka Rapla linnavolikogusse.