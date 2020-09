Martin Helme võimalikust vajadusest riigieelarvet koomale tõmmata: see ei ole reaalne

Eksminister ja Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar ütles reedel ERR-ile antud usutluses, et kuigi tänastes tingimustes on laenu võtmine olnud valitsuse poolt õigustatud, peaks valitsus keeruliste aegade kiuste ikkagi püüdlema eelarve tasakaalu poole. "Kui me omal ajal poleks tasakaalu hoidnud, siis ega sellistel tingimustel kui praegu valitsus laenu ei saaks," põhjendas ta.

Kas sellises olukorras poleks siis mõistlik ikkagi mõelda eelarvekõnelustel ka kärpeplaanide peale? „Mulle tundub, et see kärpimine on antud hetkel ülefetišeeritud teema,” ütles Helme täna rahandusministeeriumis toiminud pressikonverentsil.