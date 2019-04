Martin Helme võtab rahandusministeeriumisse kaasa neli nõunikku, teiste hulgas skandaalse Kersti Krachti

Pärast ametivande andmist riigikogu ees suundusid rahandusminister Martin Helme (EKRE), riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) ja endine rahandusminister Toomas Tõniste (Isamaa) edasi superministeeriumi, kus Helme ütles end selles hoones esimest korda viibivat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Helme, kes on varasemalt rääkinud nii bürokraatia vähendamise vajadusest kui ka seadnud ametnike töö ja ka prognooside tõsiseltvõetavuse üldse kahtluse alla, ütles siiski eile, et loodab ministrina ametnike toetusele.

Ministeeriumisse võttis ta kaasa neli nõunikku, kelleks on Kersti Kracht, Kristel Menning, Rain Epler ja Lasse Lehis. Esimeseks ülesandeks on Helme sõnul riigieelarve strateegia koostamine ning aega on selleks vähe jäänud.

EKRE ridades Ida-Virumaa esinumbrina riigikogu valimistel kandideerinud, kuid 1108 häälega parlamendi ukse taha jäänud Kersti Krachti äritülidest on Ärileht viimastel kuudel kaks korda kirjutanud.

Märtsi alguses kirjutas Ärileht, kuidas väikeettevõtjate assotsiatsiooni raporti kohaselt tegi ühingu endine juht Kersti Kracht majanduslikult kahjulikke tehinguid, kui üüris oma ettevõtte Kermon Invest OÜ alt ühingule ruume turuhinnast kolm korda kõrgema hinnaga.