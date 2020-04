Martin Helmel on välistööjõudu küsivate põllumeeste suhtes vähe kaastunnet: ei, mina nende pärast pisarat ei vala

Eile riigikogu ees lisaeelarve kohta selgitusi jaganud rahandusminister Martin Helme (EKRE) pidi vastama ka küsimustele välistööjõu riiki lubamise osas. Reformierakondlasest riigikogu liige Urmas Kruuse uuris Helmelt, miks ei ole kriisipaketis tehtud mingeid mööndusi võõrtööliste riiki lubamise osas, kuigi selles osas on tehtud mitmeid mõistlikke ettepanekuid.

„Nüüd me näeme seda, mis toimub üle maailma. Ka Saksamaa näiteks on sõlminud siseriikliku kokkuleppe, et aprillis-mais lastakse hooajatöödele sisse umbes 40 000 võõrtöölist, vastavalt ka tervishoiutingimustele. Nad on mõistnud seda, et kui nad seal sektoris lihtsalt tööjõudu sisse ei lase ja seda lisandväärtust ei lase luua, siis nad peavad selle lihtsalt teistpidi kinni maksma,” nentis Kruuse.

Minister Martin Helme märkis, et tema jaoks on tegu pseudoteemaga ja seda mitmel põhjusel. „Esiteks, märtsikuus lõpeb põllumajandussektoris tööluba 300 inimesel ja aprillikuus, kui ma õigesti mäletan, 200 inimesel. Me räägime 500 inimesest. Me räägime seda sellel taustal, kus Eestis kaotab töö iga päev umbes 1000 inimest,” lausus Helme. Lisaks ei lase Ukraina riik ise inimesi välja ehk neil polekski võimalik Eestisse tööle tulla.

„Ja me räägime seda sellel taustal, kus tuuakse meile näiteks põhimõtteliselt tööturgu, mis enam ei eksisteeri. Ehk räägitakse mingist eelmisest hooajast, kus Eestis oligi tööjõupuudus. Eestis ei ole enam tööjõupuudust. Ja nii nagu turismiettevõtted, nii nagu meelelahutusettevõtted, nii nagu koolid või ükskõik mis teised asutused on olnud, peavad kohanema selle olukorraga, peavad kohanema ka põllumajandusettevõtted,” lausus Helme.

Ta tõi välja, et juba siis, kui EKRE ei olnud veel valitsuserakond, kohtus ta erinevate põllumajandusorganisatsioonidega, kes tegid Helme sõnul usinat lobitööd odavtööjõu Eestisse toomiseks. „Ja päris edukalt on seda lobi teinud Eestis. Ja ka praegu on päris edukad oma propaganda tegemisel,” rääkis Helme.

Ta märkis, et küsis juba toona põllumeestelt mitu korda, et kui nad ei suuda maksta Eesti keskmist palka, siis kaua nad kavatsevad niiviisi jätkata. „Siis teie ärimudel on üles ehitatud täiesti valele lähtekohale. Hüva, teil on vaja selle ärimudeli mingisugust puhveraega. Kaua? Kui mitu aastat? Nüüd me näeme vastust – lõputult tahavad. Aga nüüd ei saa seda enam. Ei, mina nende pärast pisarat ei vala. Mina arvan, et on aeg palgata Eesti inimesi,” sõnas rahandusminiter.