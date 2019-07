Martinsoni firma toob turule uue teenuse. Ühtlasi muudab ettevõte nime

2015. aastal asutatud Xolo on Eesti e-residentsuse ja e-riigi võimalusi kasutades aidanud tuhandetel professionaalidel enam kui sajast riigist alustada oma äri. Xolo internetiplatvormi kaudu on neil võimalik asutada Eestis osaühing, avada pangaarve ning kasutada automatiseeritud raamatupidamisteenust.

Xolo investeerimisraundis osalesid Karma Ventures Eestist, Vendep Capital Soomest, Leap Ventures Prantsusmaalt ja hulk väiksemaid investoreid. Xolo varasemate investorite hulgas on Singapuri investeerimisfirma Mistletoe, paarkümmend Eesti ja Põhjamaade äriinglit ja ühisrahastusplatvorm Funderbeam.

„Meie sihtrühmaks on ligikaudu 40 miljonit freelancerit ehk sõltumatut professionaali üle kogu maailma. Tavaliselt on nad konsultandid, tarkvaraarendajad, disainerid ja teiste sarnaste eluvaldkondade esindajad. Suuremate firmadega võrreldes kulutavad nad oluliselt rohkem aega oma äri administreerimisele, raamatupidamisele ja teistele sarnastele tegevustele. Meie missioon on viia selline ajakulu nulli lähedale, kasutades selleks masinõpet, Eesti e-residentsust, juriidilist innovatsiooni ja teisi julgeid lähenemisi,“ ütles Xolo juhatuse esimees Allan Martinson.