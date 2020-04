Märtsikuu eest on ettevõtetel tasumata 65 miljoni eest makse, "kaduma" on läinud 4000 ettevõtet

Täna hommikuks oli maksu- ja tolliametile esitatud TSD-de (tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonide) põhjal märtsikuu tööjõumaksude kohustus kokku 459 miljonit eurot, millest tasutud on 85,9% ehk 394 miljonit eurot. Tasumata oli 65 miljonit eurot. Seda, kui palju aasta lõpuks võib tööjõumakse igakuiselt alalaekuda, maksu- ja tolliamet prognoosida ei oska ega taha.

„Me oleme võtnud selle seisukoha, et tagada võimalikult kõrge maksulaekumine ja see, et meie toetavad meetmed oleksid võimalikult paindlikud. Me ei tegele maksulaekumise prognoosimisega,” rõhutas maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid. Ka ütles ta, et märtsikuu ja poole aprillikuu andmete põhjal oleks praegu ka pea võimatu nii kaugeleulatuvaid prognoose teha.

Viimase kolme kuu jooksul on kasvanud ettevõtete arv, kes on jätnud deklareeritud maksud tasumata – kui jaanuaris tasus 97,7% ettevõtjaid deklareeritud maksud õigeaegselt, siis märtsis tegi seda vaid 83% ettevõtetest. Ka on veebruarikuuga võrreldes jätnud tulud deklareerimata 4000 ettevõtet, neist 100 puhul on tegu võrdlemisi oluliste ettevõtetega, kuna nende poolt eelmisel kuul deklareeritud tööjõumaksud küündisid üle 10 000 euro.

Kõige raskem olukord majutuses ja toitlustuses

Sektorite kaupa vaadates oli märtsis kõige keerulisem olukord majutus- ja toitlustussektoris, kus on tasumata 70% deklareeritud maksudest. Haldus- ja abitegevuste sektoris jäi märtsikuu tööjõumaksudest tasumata 29%, info ja side sektoris ning ehituses mõlemas viiendik deklareeritud maksudest. Maakondadest on kõige enam tasumata tööjõumakse Saare maakonnas (18%) ning Jõgeva ja Lääne maakonnas (mõlemas 16%). Pärnu maakonnas on tasumata 15% kohustustest.

Ettevõtted asusid märtsis ka töötajate arvu vähendama – võrreldes eelmise kuuga oli märtsis kokku 5300 töökohta vähem. Majutuse ja toitlustuse sektoris vähenes töökohtade arv ligi 4% ehk 1000 võrra. Töötlevas tööstuses on pea 1000 töökohta vähem (-1%) ja ehituses 950 töökohta vähem (-2%). Kunstis ja meelelahutuses kadus kuu ajaga 560 töökohta (-2%). Kõige enam on töökohti vähemaks jäänud Läänemaal (-1,9%), Valgamaal (-1,8%) ja Saaremaal (-1,6%).