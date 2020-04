Maskide buum lennutas transpordihinnad lakke ja andis reisilennukitele uue kasutuse

„Kui Hiinas on nii äri- ja tootmistegevus kui transport hoogsalt taastumas, siis USA-s on pilt teistsugune," ütles Balti Logistika müügijuht Peeter Vahar. Suur osa USA tööstustest on eriolukorras pidanud oma tegevust oluliselt piirama või täielikult peatama ja töötajatel on palutud jääda kodusesse isolatsiooni kuni aprilli lõpuni. Kaupade liikumisele otseseid piiranguid seatud pole, kuid rohkem mõjutatud piirkondade lennujaamade kaubaterminalid ei pruugi väiksema arvu töökätega kaupade käsitlemisega õigeaegselt toime tulla ja sellest tingituna on saadetised hakanud suurematesse lennujaamadesse kuhjuma ning kaupade transiitajad pikenema.

Hiina-suunalisele lennutranspordile avaldab Vahari sõnul jätkuvalt tugevat mõju ülemaailmne nõudlus isikukaitsevahendite ja meditsiinitarvikute järele. Kuna tegemist on ajakriitilise kaubaga, kasutatakse nende transpordiks lennutransporti. Lõviosa lendudest on aga tühistatud ja veoruumi nõudlus on lennutranspordi hinnad mitmekordistanud. Selleks, et veoruumi mahtu natukenegi tõsta ja enda lennukitele kasutust leida on mitmed lennukompaniid, teiste hulgas ka AirBaltic, Lufthansa ja Finnair, hakanud oma tühjalt seisvaid reisilennukeid kasutama kaubavedudeks.

Maskide ja teiste kaitsevahendite importimise vastu on suurt huvi viimastel nädalatel näidanud ka Eesti ettevõtjad. „Mitmed ettevõtted, kes pole varem kaitsevahenditega tegelenud, on kohaliku Hiina agendi või Alibaba kaudu leidnud maskide müüja ja otsivad võimalusi kauba transpordiks Eestisse. Tipphetkel, kui isikukaitsevahendite riigihanked olid uudiste esikaanel, ulatus isikukaitsevahendite transpordiks esitatud päringute osakaal pea kolmandikuni kõikidest päringutest," rääkis Vahar, kelle sõnul tuleb praeguses olukorras arvestada sellega, et nõudlus maskide järele on kogu maailmas väga suur ja riskid kõrged. Pole harvad juhtumid, kus ostetud kauba kvaliteet ei vasta Euroopa Liidus esitatavatele nõuetele ja sellisel juhul kaupa riiki sisse ei lubata ning tellijani see ei jõua.

Logistikaeksperdi sõnul kaubad kontinentide vahel liiguvad, küll aga tuleb olla valmis ajalisteks viivitusteks ja lennutranspordis ka kõrgemateks hindadeks. „Loomulikult on kliendid harjunud teatava hinnatasemega ja selle eest saadava teenusega, kuid praegune situatsioon on lennutranspordi hinnad mitmekordistanud," selgitas Vahar, kelle sõnul võib suuremat hindade langust oodata, kui lennuliiklus taastub ja reisilennukid saavad taas lendama hakata. Täna on raske ennustada, millal see juhtuda võiks, kuid kriisieelsele tasemele niipea me ilmselt ei jõua.