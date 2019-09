Mati Alaver kirjutas dopinguskandaali sattudes maja tütre nimele

Samal päeval vahistati Saksamaal Erfurdis veel kaks inimest, kellest üks oli spordiarst Mark Schmidt. Viimast on juba varem kahtlustatud veredopingu vahendamises. 28. veebruari õhtul vabanesid Tammjärv ja Veerpalu, olles tunnistanud seotust dopinguga.

1. märtsil kinnitas Tammjärv, et on veredopingut tarvitanud alates 2016. aasta suvest ja et spordiarst Mark Schmidti kontakti andis talle Mati Alaver. Treener Alaver tunnistas samal päeval kontakti vahendamist.

4. märtsil otsustas president Kersti Kaljulaid võtta Mati Alaverilt talle antud kaks riiklikku teenetemärki. Samal päeval tunnistas veredopingu kasutamist veel üks Eesti murdmaasuusataja Algo Kärp, kelle kinnitusel sai ka tema Alaverilt 2016. aasta suvel dopinguarsti Schmidti kontakti.

Delfi on kirjutanud, et uurimisasutuste käsutuses olevad materjalid kinnitavad Alaveri seotust rahvusvahelise operatsiooni "Aadrilaskmine" teiste kahtlusaluste ja tegevustega. Samuti olevat just Alaver Saksa meedias viidatud dopinguäri hall kardinal hüüdnimega Kindral.