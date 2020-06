Matsimoka lihatööstus jättis tänu töötukassa palgahüvitisele töötajate palgad ja töökohad puutumata

„Selles mõttes, et katastroofi olnud ei ole – kuigi kaubanduskeskused olid kinni, siis meie poed olid lahti –, aga käibelangus oli kuskil 40%,” kirjeldas Sten Inno, üks Matsimoka lihatööstuse juhtidest. See on tema sõnul tekkinud olukorras väga hea tulemus, kui arvestada, et kaubanduskeskuste külastatavus kümne- kuni 20-kordselt vähenes.

Kui veel eelmisel suvel tuli 90% Matsimoka tuludest ettevõtte enda poodidest – mida on kokku viis ja mis asuvad Tallinnas, Tartus ja Rakveres –, siis viimase kahe aasta tugev töö jaekettide suunal on viinud olukorrani, kus enda poodidest tuleb vaid pool käibest, ülejäänu tuleb jaekettidest. „Ketipoodide tellimused on rekordilised – iga uus kuu on jälle uus rekord. Selles suhtes on hea,” tõdes Inno.

Kuigi jaekettide müügi kasv vedas ettevõtte kogumüükide kasvu alates 2019. aasta sügisest kuni selle aasta märtsi keskpaigani, pole nende tellimused täielikult viimaste kuude kukkumist ära tasandanud. Näiteks aprillis langes ettevõtte käive märtsiga võrreldes 20% võrra. Samas märtsis langes ettevõtte müügitulu veebruariga võrreldes 10%.