Maxima avas kiirostude poe Tallinna vanalinnas otse Vana Toomase silma all

Uues poes on esimesele korrusele paigutatud kõige enimnõutumad kaubad, näiteks kuumad kohvijoogid, värskelt pressitud mahl, Maxima Meistrite kvaliteedi valmistoidud ja kuumad suupisted, valik puuvilju ning joogid. Teiselt korruselt leiab täiendava valiku maiustusi, koduseks toiduvalmistamiseks mõeldud toiduaineid ning hügieeni- ja esmatarbevahendeid.

„Näeme inimeste igapäevastes tarbimisharjumustes selget nihet selles suunas, et kiire elutempo toob kaasa kiired ostud ja soovi teha seda võimalikult kodu või töökoha läheduses ning kaupleja peab olema seal, kus on tema klient,“ ütles Maxima Eesti juhatuse esimees Marko Põder.

Põderi sõnul näeb Maxima kahekorruselise Express mugavuspoe klientidena võrdselt nii vanalinna elanikke ja piirkonnas töötavaid inimesi kui ka Tallinna külastavaid turiste.

„Sellest oleme lähtunud ka oma sortimendi koostamisel – ostja leiab meilt nii esmavajalikud kaubad kodusesse kööki ja majapidamisse, Tallinna ja Eestit tutvustavaid suveniire ning valmistoitu ja suupisteid,“ rääkis Põder. „Kuna paikneme vanalinna tuiksoonel, kus vahetus läheduses on ka mitmed kiirsöögikohad, siis püüame oma valmistoidu ja nö kiirete ampsude ehk food-to-go toodete puhul pakkuda eristuvat, maitsvat ja taskukohast valikut.“

Maxima Viru tänava Express poes on kolm tavakassat ja uudne väikesemõõtmeline iseteeninduskassa EasyScan. Kaupluse müügisaali pind on 244 ruutmeetrit ja poe sortiment ulatub ligi 3000 tooteni. Poe meeskond on kümneliikmeline.