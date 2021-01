Maxima Eesti sai uue turundusjuhi

"Maxima jaekett on viimastel aastatel teinud läbi märkimisväärse arengu oma kuvandi lõikes ning on tänaseks selgelt kinnitanud oma rolli üheltpoolt hinnaliidrina, aga teisalt ka innovatsiooni eestvedajana Eesti jaekaubanduses," kommenteeris Tiia Schapel. "Soovin Maxima tiimiga liitudes seniste suundadega jätkata ning panustada omaltpoolt sellesse, et meie tootearendus, pakutavad teenused ja turundustegevused laiemalt teeniksid eesmärki olla kliendile esimeseks valikuks."

Maxima Eesti tegevjuhi Edvinas Volkase sõnul annab suure kogemustepagasiga turunduse tippspetsialisti liitumine Maxima tiimiga jaeketile kindlustunde, et praegusel ebaselge tulevikuväljavaatega ajal saavad kliendid olla kindlad oma esmaste vajaduste täitmises parimal võimalikul moel.

"Eesti pered tunnetavad üha enam hindade survet oma igapäevasele toimetulekule. Seepärast on meie eesmärk Maximas hoida klientidele antud brändilubadust - odava hinnaga kvaliteetsed kaubad ning töötame selle nimel, et tugevdada nii oma hinnaliidri rolli kui ka kuvandit," lisas Edvinas Volkas.

Tiia Schapel töötab turundusvaldkonnas alates 1998. aastast. Ta on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis sotsiaalteaduste bakalaureuse kraadi haldusjuhtimise erialal.

Maxima Eesti senine turunduse ja avalike suhete juht Janne Laik lahkub ettevõttest 19. jaanuaril.