„Kõigepealt tasub arvestada sellega, et meie vaates on kõik kolm Balti riiki koduturg,” rõhutab Leedu jaeketi Maxima grupi juhatuse esimees ja tegevjuht Dalius Misiūnas kohtumisel Eesti Päevalehe ajakirjanikuga. Riikide lõikes on Maxima Leedus esikohal, Lätis pendeldab esimese ja teise koha vahel, Eestis aga teise ja kolmanda koha vahel.

Jaeketile endale on riikide näitajatest olulisem, et nad oleksid kogu piirkonna mõistes turuliider ja seda nad Misiūnase kinnitusel ka on. „Meile kuulub 28% kogu turust,” lausub ta. Suurim probleem kõigis kolmes riigis on töökäte leidmisega. „Töötuse määr on kõikjal madal ja me peame tõsiselt vaeva nägema, et oma atraktiivsust tööandjana suurendada,” tõdeb Misiūnas.

Maxima Eesti värske juht Marko Põder lisab, et keskmiselt on neil täitmata 2,5% töökohti, olenevalt hooajast võib see osakaal olla ka väiksem või suurem. Töötajate leidmiseks kasutab jaekett kõiki võimalusi.