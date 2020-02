Maxima lõpetas ajutiselt toore liha müügi Läti ning Leedu kauplustes

"Reede õhtul saime teada, et Leedu Maxima lõpetas toore liha ja sellest valmistatavate poolfabrikaatide müügi. Igaks juhuks saatsime nii Leedu kui Läti Maximatesse saadetud toorest lihast proovid uurimiseks," selgitas Dupate-Ugule. Ta lisas, et poodides kontrollitakse müüdava kauba kvaliteeti regulaarselt kord kuus. Peale selle on iga lihasaadetise juures kinnitus, et toitu on ohutu müüa. "Kui tekib täiendavaid küsimusi, saadame kauba uuesti kontrolli," märkis Dupate-Ugule.

Testide tulemused peaksid selguma 11. veebruaril. Praegu pole veel selge, mis täpsemalt toore lihaga viga oli, et see lettidele ei lubatud. Räägitud on küll mikrobioloogilisest saastumises.

Dupate-Ugule rõhutas, et see lihakaup, mille testid laborisse saadeti, pole müügis, kuni asjaolud selguvad.