Maxima peab leppima, et Lidl ehitab oma Tartu kaupluse neile külje alla

Maxima Eesti OÜ esitas Tartu Halduskohtule kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse peatada Tartu linnavalitsuse väljastatud ehitusluba Lidl Eesti OÜ-le.

Tutvunud poolte seisukohtade ja asja materjalidega otsustas Tartu Halduskohus jätta 27. aprillil kohtumäärusega Maxima esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata. Kohut ei veennud kaebaja väited, et Lidli kaupluse ehitamisega Maxima kaupluste vahetusse lähedusse kaasneksid mingid piirangud Maxima tegutsemisele.

Kohus leidis hoopis, et näiteks Tartu kesklinnas on samas segmendis ja sama teenust pakkuvaid kaubanduskeskusi ehitatud järjestikku ja lähestikku ja kaupluste ühte piirkonda ehitamine ei pruugi takistada ettevõtlust, vaid vastupidi - tuua rohkem tarbijaid piirkonda, kes liiguvad ühest poest teise.

Kokkuvõttes leidis kohus, et olukorras, kus ehitustegevus vaidluse ajaks täielikult seiskuks, on tõenäoline, et Lidl kannab sellega seoses majanduslikku kahju.

