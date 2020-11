Maxima pingutab, et Piritale pood teha. Kohalike üks argument ei päde

Maxima on nüüdseks teinud detailplaneeringusse olulisi muudatusi, näiteks vähendanud kauplusehoone mahtu ja viinud parkimise maa alla, ning seetõttu tuleb nüüd arutada, kas planeeringuga võiks edasi minna, ütles ERR-ile Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

"Maxima esindajad käisid minu juures kaks nädalat tagasi parandusettepanekuid tutvustamas ja nad on omalt poolt täitnud kõik ettepanekud, mis on elanike poolt esitatud," lausus Liinat.

Liinati sõnul olidki elanike senised peamised vastuargumendid liikluskoormuse kasv ja kauplusehoone lähedus eramajadele. "Need kaks aspekti on täidetud, mis olid viimased põhjendused, miks seda poodi mitte rajada," märkis ta.

Emotsionaalsema vastuargumendina on kohalikud elanikud väitnud, et Maxima kauplus ei sobi piirkonda. Liinati sõnul ei saa seda põhjendatud argumendiks pidada. "Kinnistu on nende (Maxima - toim.) oma. Et midagi tagasi lükata, peab olema väga põhjendatud argument. Sihtotstarve on märgitud ärimaana, seega peab põhjendus olema väga adekvaatne, miks tagasi lükatakse. Kaubamärgi põhjendus ei ole kindlasti see argument, miks peaks pidurdama seda asja," lausus Liinat, kelle sõnul oleks sellisel juhul tegu Maxima õiguse riivamisega.

