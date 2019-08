Maxima: suurte kodumasinate osas otsustab klient ikka spetsialiseerunud tehnikakaupluste kasuks

“Maximas on müügil väiksemad kodumasinad, nagu näiteks veekeetjad, kohvimasinad, triikruad jm ehk siis tooted, mida igapäevaseid tarbekaupu ostvatel inimestel on võrdlemisi lihtne valida ja kaasa haarata. Ka oleme nt kampaaniapakkumiste raames toonud müügile telereid,” märkis Laik. “Selleks, et kauplejana kliendile sobivat valikut pakkuda, vajaks see omakorda tänasega võrreldes täiendavat kaubanduspinda. Meie esmane eesmärk on nii oma kodupoodide kui ka super- ja hüpermarketi klientidele pakkuda väga laiaulatuslikku toidu- ja esmatarbekaupade valikut, ning praeguste kaubanduspindade juures poleks suure pinna eraldamine kodumasinatele ilma muud valikut vähendamata võimalik.”