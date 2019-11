Maxima teeb pühade ajal midagi väga tavatut

„Meie jaoks on väga oluline, et kõik meie töötajad saaksid pühade ajal võimalikult veeta palju aega oma perede ja lähedastega,“ rääkis Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas.

Seetõttu lühendab ettevõte kogu pühadeperioodil kaupluste lahtiolekuaegu ning 2020. aasta 1. jaanuaril sulgeb kõik kauplused, et töötajatel oleks täiesti vaba päev. Viimane on saanud Leedu päritolu ettevõtte jaoks traditsiooniks, millega jätkatakse nüüd juba kolmandat aastat. Sellega on Maxima ainus Eesti jaekett, kelle poed on uue aasta esimesel päeval kinni.

Jõuluperioodil on Maxima kaupluste lahtiolekuaeg järgmine: 24. detsembril on kauplused üle Eesti avatud kuni kella 19.00-ni, 25. detsembril ajavahemikus 10.00-20.00 ja jõulu teisel pühal, 26. detsembril ajavahemikus 9.00-22.00. Ka aasta viimasel päeval on Maxima kauplused lühendatud lahtiolekuajaga, olles avatud ajavahemikus 8.00-20.00.

Eesti Maximas töötab 3700 inimest ja kelle jaekaupluste ketti kuulub 82 kauplust.