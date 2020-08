Mcdonald’s kaebas endise tegevjuhi kohtusse: mehel olid seksuaalsuhted mitme alluvaga

Mcdonald's lõpetas tegevjuhiga lepingu möödunud aasta novembris, kuna tal oli suhe oma alluvaga. Easterbrooki asemel asus firmat juhtima Chris Kempczinski, kirjutab CNBC.

Mcdonald'si väitel tulid päevavalgele uued tõendid, mis tõi kaasa ka täiendava uurimise. Värske uurimise kohaselt valetas Easterbrook firmale ja hävitas infot tema ebasobiva käitumise kohta. Mehel olevat olnud veel kolm seksuaalsuhet.

Tõendite hulgas on kümneid fotosid ja videosid alasti naistest, nende hulgas naistöötajatest, mis on tehtud 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses ning need on saadetud Easterbrooki töömeililt tema erameiliaadressile.

Easterbrook olevat ka andnud sadade tuhandete dollarite väärtuses aktsiaid ühele ettevõtte töötajale, kellega tal seksuaalsuhe oli.

Mcdonald's nõuab nüüd Easterbrookilt tagasi hüvitist, mis mehele lepingu lõpetamisel maksti. Endisele tegevjuhile maksti kompensatsioonina poole aasta palk. 2018. aastal teenis Easterbrook 15,9 miljonit dollarit.