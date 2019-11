McDonald’si tegevjuht sai suhte tõttu ettevõtte töötajaga sule sappa

Easterbrook vabastati ettevõttest ja ta asendati mõlemas rollis Chris Kempczinskiga, kes oli seni McDonald’s USA president, vahendab CNN.

Töötajatele saadetud e-kirjas väljendas Easterbrook suhte üle kahetsust.

„Mis puutub minu lahkumisse, siis astusin ma hiljuti vastastikusel nõusolekul suhtesse töötajaga, mis rikkus McDonald’si reegleid,” kirjutas Easterbrook. „See oli viga. Võttes arvesse ettevõtte väärtusi, nõustun ma juhatusega, et mul on aeg edasi liikuda. Muus osas loodan ma, et te saate austada minu soovi säilitada oma privaatsus.”

Juhatus teatas, et on kindel Kempczinski võimes ettevõtet juhtida.

„Chris võtab selle suure ettevõtte juhtimise üle tugevate, kestvate tulemuste ajal,” ütles oma avalduses McDonald’si direktorite nõukogu esimees Enrique Hernandez Jr. „Juhatusel on täielik kindlus, et ta on parim juht, et seada visioon ja juhtida plaane ettevõtte jätkuvaks eduks.”

Easterbrook juhtis McDonald’si agressiivset moderniseerimisplaani. Efektiivuse parandamiseks keskenduti rohkem tuumikmenüüle.

Üldiselt on Easterbrooki töö vilja kandnud ja McDonald’si müük on kasvanud.