Mcdonaldsist vallandatud tegevjuht võib saada tohutu hüvitise

Easterbrooki hüvitis võib aga tõusta lausa 85 miljonini kui firma täidab oma finantseesmärgid järgmise kolme aasta jooksul, kirjutab CBS.

Ka Easterbrooki teenistus tegevjuhina polnud üldse paha. Viimase viie aasta jooksul on mehele antud 16 miljoni dollari väärtuses aktsiaid ja kolme aastaga on ta koos töötasu ja boonustega teeninud 20 miljonit.

Mcdonalds teatas pühapäeval, et lõpetas Easterbrookiga lepingu, kuna tegevjuhil oli suhe alluvaga. See on ettevõtte eeskirjadega vastuolus.

CBSi allika sõnul arutas ettevõtte juhtkond, kas nõuda Easterbrookilt hoopis tema aktsiad tagasi, kuid otsustati teine tee valida.

Easterbrook asus Mcdonaldsi etteotsa 2015. aastal ja teda on tunnustatud ettevõttes tehtud töö eest. Tema ametiaja jooksul on firma aktsia enam kui kahekordistunud.