Meediaäri suur tagasitulek: Eesti Päevalehe digileht teeb rekordeid

Eesti Päevalehel ja meie lugudel läheb paremini kui kunagi varem. Iialgi enne pole meie lood jõudnud nii paljude lugejateni, nii paljudes erinevates seadmetes ja vormides. Eesti Päevaleht ei ole enam ammu pelgalt paberleht, vaid meid saab katsuda, vaadata, kuulata, kogeda. Tänaseks päevaks on Eesti Päevalehel tellijaid rohkem kui kunagi varem ja see on lugejate tunnustus hästi tehtud töö eest.

Aastaid kuulutatud jutud ajalehtede hukust võib lõplikult ära lõpetada. Jõuline areng ja sihitud sammud sinnapoole, kus on meie lugejad, ja nende kvaliteedinõuete täitmine, mida lugejaid meid ootavad, on taganud selle, et Eesti Päevaleht mitte ainult ei jää ellu, vaid pulbitseb elust kirkamalt kui kunagi varem.

Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvaldi sõnul on Eesti Päevalehest saanud tänaseks midagi enamat kui pelgalt ajaleht.

„See on modernne ja hoogne digileht, kus lisaks artiklitele on võimalik vaadata videoid, kuulata pocaste, vaadata interaktiivseid illustratsioone ning kogeda lisaks ka meie korraldatud konverentse ja teatrietendusi. See kõik on viinud sinna, et väheneva tellijaskonnaga paberlehest on tänaseks kujunenud aina kasvava lugejahulgaga digileht. Ja see number kasvab pidevalt. Meil on tänaseks rohkem tellijaid kui Eesti Päevalehel kunagi varem on olnud,” ütles Soonvald.

1998. aastal ulatus Eesti Päevalehe paberlehe kogu tiraaž 49 000 -ni, mis on tänaseks langenud koguni 4 korda. See on trend, millega pistavad rinda kõik ajalehed üle maailma.

Ent viimasel kahel aastal oleme teinud Eesti Päevalehega väga selgeid hüppeid sinna suunas, et meie leht oleks midagi enam kui pelgalt ajaleht. Meie lugejad ei ole ainult need, kes lehitsevad meie paberlehte töö juures või haaravad selle hommikul postkastist. Meie lehte on võimalik lugeda igal pool – telefonis, arvutis, tahvlist, meid saab lugeda bussis, trammis, hommikul ärgates ja õhtul enne magama minekut. Me oleme värske sisuga oma lugejate jaoks alati olemas.

„Muutsime Eesti Päevalehes oma lugude avaldamise loogikat, et meie sisu oleks pidevalt värske ning käiks lugejate ootustega kaasas. Kui Eestis või laias maailmas juhtub midagi olulist, ei pea ootama hommikuni, et postiljon tooks uudistelehe, vaid meie ajakirjanike kirjutatud analüüse ja sissevaateid saab lugeda kohe, just siis, kui need on just nüüd ja just praegu olulised,” sõnas Eesti Päevalehe tegevtoimetaja Mihkel Tamm.