Meediaettevõtete liit kaebas ministrile Eesti Posti peale

Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor Mart Raudsaar pöördus väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo poole murega Eesti Posti perioodika kojukande hindadest maapiirkondades.

"Oleme mõnda aega olnud Eesti Postiga hinnaläbirääkimistes. Nende poolt meile saadetud viimane info näeb ette perioodika kojukande kirjakandjapõhistes pakkides ning hinnatõusu kõikides piirkondades esmaspäevast reedeni 18% ja laupäeviti 31%, mis teeks perioodika kojukande keskmiseks hinnatõusuks kirjastustele 19%.

Seda juhul kui vähendada kanderingide arvu nende ühendamise teel. Mida aga ühendamine kirjastustele kaasa tooks kojukande kellaaja osas, on minul raske prognoosida," kirjutas Raudsaar.

"Saame aru, et Eesti Posti kojukanne maapiirkonnas ja universaalne postiteenus vajab pikaajalist lahendust, mille leidmisele oleme vastavalt võimalustele valmis panustama. Praegu aga ootab meid järgmisel aastal ees ajaloo suurim perioodika kojukande hinnatõus.

Sellises mahus hinnatõus on perioodikaväljaannetele üle jõu käiv. Kui sellises mahus hinnatõus jääb paika, peaksime hiljemalt oktoobri lõpus asuma eelarveid üle vaatama, sest ainus lahendus oleks perioodika hinnatõus, mis võib aga omakorda kaasa tuua tellimustest loobumise ja perioodika kandemahu vähenemise."

Kulude vähendamiseks on võtnud näiteks Ekspress Meedia juba vastu otsuse, et Eesti Päevaleht hakkab ilmuma kuue päeva asemel viiel päeval nädalas ehk Päevaleht koos nädalalõpulehega LP jääb ilmuma laupäeva asemel reedel.