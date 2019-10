Meediafirmad: kojukande hinnatõusud võivad kaotada maalt ajalehed-ajakirjad

Eesti Post on otsustanud perioodika kojukande tasu tõsta tulevast aastast keskmiselt 11,1 protsenti. "See ei ole meediaettevõtete hinnangul kindlasti OK hinnatõus, aga mida me teha saame, kui selline asi kehtestatakse meile. Me ei ole oma "jah" sõna öelnud selle asja osas ja eks püüame jätkuvalt seda teemat arendada. Aga iseenesest on küsimus riigile," ütles Eesti Meediaettevõtete Liidu juht Mart Raudsaar.

Tema sõnul on vaja riigi tasandil otsustada, millist teenust maapiirkondades kojukande osas pakutakse, sest praegune olukord viib tahes tahtmata süsteemi kokkuvajumisele. "Me teame, et kommertsalustel on võimalik linnas asju ajada, aga maal see nii ei ole. Meil on siin olnud aastaid konkursse universaalse postiteenuse osutaja leidmiseks, kus ei ole ühtegi teist pakkujat. See on selge, et neid pakkujaid ei tekigi mitte kusagilt. See on küsimus riigile, kusjuures ka konkurentsiametile, kas meil on siin mingisugune pikajaline poliitika või mitte." rääkis Raudsaar.

"Süsteem variseb kokku. Ta variseb kokku, sest siin tekib ahelreaktsioon, kus inimesed, eriti maal, hakkavad loobuma tellimustest, mahud vähenevad, ja kuna kojukanne on mahupõhine äri, siis hinnad kallinevad veelgi ja ühel hetkel seda kojukannet ei toimugi," rääkis Raudsaar. "See võib juhtuda küllalt kiiresti, kui ma vaatan Läti ja Leedu kogemusi."

Loe pikemalt ERRi portaalist.