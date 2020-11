Meedialiidu digitellimuste arv jätkab kasvamist: aasta algusega võrreldes on kümneid tuhandeid tellimusi lisandunud

„Meil on hea meel tõdeda, et digitellimuste kasv on jätkuv ja see ei ole peatunud,“ sõnas meedialiidu juhataja Merle Viirmaa-Treifeldt. Ta lisas, et kasvu on näha kõigi meediamajade puhul.

Septembri lõpu seisuga oli tasulisi digitellimusi 113 873, oktoobris aga juba 117 556. Võrreldes jaanuariga on digitellimuste arv kasvanud ligi 30 000 tellimuse võrra.

Eesti meediaettevõtete liidu digitellimused kuude lõikes jaanuar – 87 830 digitellimust

veebruar – 87 435 digitellimust

märts – 91 865 digitellimust

aprill – 96 928 digitellimust

mai – 98 914 digitellimust

juuni – 100 745 digitellimust

juuli – 103 512 digitellimust

august – 110 465 digitellimust

september – 113 873 digitellimust

oktoober – 117 556 digitellimust