Meedialiidu liikmesväljaanded said 100 000 digitellimust täis

Eesti Meediaettevõtete Liidu juhataja Merle Viirmaa-Treifeldti sõnul on koroonakriis mõjutanud meid sarnaselt teiste Euroopa riikidega: sel kevadel on digitellijate arv teinud 15-protsendilise hüppe.

„See on suur hüpe, mille suurus on sarnane kõikide Eesti meediamajade puhul. Tegemist ei ole ühe artikli ostjate või juhutellijatega - lisandunud tellijad on valinud just püsitellimuse,“ ütles Viirmaa-Treifeldt. „Püsitellijate hulgas on naisi ja mehi võrdselt ning rõõmu teeb see, et 70% tellijatest on vanuses kuni 49-aastased,“ lisas ta.

Viirmaa-Treifeldti sõnul on kriis kasvatanud inimeste vajadust tarbida usaldusväärset ajakirjandust ja suurendanud nende valmidust maksta sisu eest. "Kriisi tõsidus on ühelt poolt suurendanud vajadust objektiivse ja usaldusväärse info ja ajakirjanduse järele, kuid teisalt tuletas see meile lugejatena ja info tarbijatena meelde, kui avatud oleme vandenõudele ja desinformatsioonile," rääkis ta.

Viirmaa-Treifeldt märkis, et Oxford Reuters Institute uuris sel kevadel digimeedia olukorda 40 riigis ja nende andmetel on usaldus ajakirjanduse vastu kõikjal oluliselt kasvanud. Kriisis ületas ajakirjanduse usaldusväärsus sotsiaalmeediat, videoplatvorme ja suhtlusrakendusi rohkem kui kahekordselt.

"Ajakirjandus on oluline. Usaldusväärse meedia tarbimine lubab meil olla nii majanduslikult, sotsiaalselt ja poliitiliselt täisväärtuslik. Me saame tõhusalt kaasa rääkida tuleviku ehitamisel, teha õigeid otsuseid oma karjääris, kindlustada ennast majanduslikult," ütles Viirmaa-Treifeldt.

Kuna kvaliteetset sisu ei saa luua tasuta, siis Eesti erameedia ettevõtted tänavad kõiki, kes toetavad seda telliides Eesti ajakirjandust. Alates tänasest, 6. juulist käivitub Meedialiidu reklaamikampaania 100 000 digitellimuse kohta. Reklaame avaldavad Äripäeva, Postimees Grupi, Õhtulehe Kirjastuse ja Ekspress Meedia digikanalid ning TV3, raadio Kuku ja Kanal 2.