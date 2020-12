Meedialiit: kojukande hinnatõusu jätkumine ka järgmistel aastatel viiks maakonnalehtede sundlõpetamiseni

Järgmisel aastal tõstab Eesti Post perioodika kojukande hindu 8,7 protsenti. Selle määrani jõuti läbirääkimistega Eesti Posti, kirjastajate ja meediaettevõtete liidu vahel, ütles ERR-ile Eesti Posti pressiesindaja Kaja Sepp. Tema sõnul oli tegu pikkade ja põhjalike kohtumistega ning tulemuseks oli kompromiss.

Hinnatõus on vastukarva kirjastajatele, sest see tuleb kas ise vaikides kinni maksta või tõsta ajalehtede hinda. 8,7 protsenti võis küll olla kompromiss, kuid meediaettevõtted sooviksid igasuguse kojukande hinnatõusu peatamist.

Meediaettevõtete liidu tegevdirektor Merle Viirma-Treifeldti sõnul oli nende ettepanek Eesti Postile null protsenti hinnatõusu. "Me palume külmutada perioodika kojukandehinnad viieks aastaks tänasel tasemel," sõnas ta.

Kaja Sepp kinnitas, et meediaettevõtete liit ja Eesti Post on koos paika panemas tegevuskava, kuidas perioodika kojukanne järgmistel aastatel jätkuda saaks. "Pikaajalise mudeliga praegu töö jätkub," ütles ta. Pikaajaline mudel tähendab muu hulgas seda, et Eesti Postil on plaanis ka järgmistel aastatel kojukande hinda tõsta.

Viirmaa-Treifeldt ütles, et Eesti Posti kavandatav kojukande hinnatõus järgmistel aastatel viiks mitmete paberlehtede sundlõpetamiseni ning eelkõige puudutab see maakonnalehti, kelle lugejatest suur osa vaid paberlehest infot saabki.

