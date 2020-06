Meeldetuletuseks: millised piirangud kehtivad alaealiste töötamisele?

Paljud noored soovivad vaheajal minna tööle ning otsivad sobivat tööd. Paljud tööandjad on ka valmis noortele tööd pakkuma; tegevusega on alustamas malevad. Tööinspektsioon tuletab enne suurt suve ning aktiivset tööperioodi tööandjatele ja lastele ning nende vanematele meelde, mida peaks kindlasti silmas pidama.

Sel aastal peab arvestama ka COVID-19 haigust põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks vajalike piirangute ning nõuetega. Muuhulgas on reguleeritud ka noortelaagrite ja õpilasmalevate tegevus.

Kuni 11. juunini ei toimu noortelaagrite ja õpilasmalevate tegevus. Alates 12. juunist algab noortelaagrite ja õpilasmalevate tegevus ning järgida tuleb, et laagris ja õpilasmalevas poleks rohkem kui 300 osalejat, ühes rühmas tohib olla kuni 20 isikut ning tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Uute reeglite valguses ei tohi unustada alaealiste töö- ja puhkeajale on kehtestatud piiranguid. Laste ja noorte tööaeg on lühendatud seetõttu, et kaitsta nende tervist ning anda koolikohustuslikule alaealisele töötajale piisavalt aega hariduse omandamiseks. Alaealise vanusest lähtuvalt on lühendatud täistööaeg järgnev:

7-12-aastasel - 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning 3 tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal.

13-14-aastasel või vanemal koolikohustuslikul töötajal - 2 tundi päevas (3 tundi, kui tegemist on kerge tööga kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal) ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal.

Alaealine ei tohi teha ületunnitööd. Koolikohustuslik alaealine ei tohi töötada 20-06 vahelisel ajal ja mittekoolikohustuslik 22-06 vahelisel ajal. Kuni südaööni tohib töötada üksnes see alaealine, kes teeb täiskasvanud järelevalve all loomingulist tööd kultuuri, kunsti-, spordi- või reklaamialal,

Koolikohustusliku alaealise puhul tuleb arvestada ka sellega, et ta tohib töötada vaid poole koolivaheajast ning keelatud on töötamine vahetult enne koolipäeva algust.