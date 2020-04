Meeleheide ajas ettevõtja elektriarvega seonduvalt otse Martin Helme poole pöörduma. Minister vastaski talle isiklikult

„Mõistan teie muret ettevõtte tegevuste jätkamise pärast. Samas tõdeme, et Eesti Energia Aktsiaseltsi üldkoosolek ei tegele üksikküsimuste lahendamisega igapäevasel tasandil,” ütles rahandusminister Martin Helme 20. aprilli vastuskirjas Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuse tegevjuhile Triinu Vähile, kes pöördus 3. aprillil abipalvega ministri poole.

Helme selgitas, et Eesti Energia tegutseb vastavalt oma põhikirjale ja kinnitatud sisedokumentidele ning on kohustatud ettepanekutele vastama. Ka ütles minister, et rahandusministeeriumile teadaolevalt on Eesti Energia ka ettevõttega ühendust võtnud ning olukorda selgitanud.

Enne eriolukorda tekkinud arved pole kriisiga seotud

Ühtlasi rõhutas Helme, et kuna ettevõtte esindaja kirjast võib järeldada, et võlgnevused elektriarvetega olid tekkinud enne eriolukorra välja kuulutamist Eestis 12. märtsil, siis Euroopa Komisjoni ajutiste koroonakriisi leevendamise riigiabi reeglite raamistiku järgi tuleb eristada raskusi, mis olid tekkinud enne koroonaviiruse levikust tekkinud kriisi, ning raskusi, mis tekkisid koroonaviiruse leviku tõttu.

„Lisaks juhime tähelepanu, et Eestis on ettevõtlusele kriisimeetmete ja –toetust pakkujateks SA Kredex, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Töötukassa jm organisatsoonid, kuid mitte Eesti Energia AS,” lausus rahandusminister.

Kuigi tema kinnitusel on ka Eesti Energia suurendanud oma paindlikkust seoses kriisist tekkinud raskustele lahenduste leidmisega, soovitab ta paralleelselt Eesti Energiaga lahenduste leidmisele pöörduda ka kriisis kannatavate ettevõtete toetamiseks mõeldud organisatsioonide poole erinevate meetmete kasutamiseks.

„Ma olen nõus, et arved on varasemast perioodist ja kahjuks on maaturismis tegutsedes võimatu hoida talvisel perioodil likviidsust,” tõdes Taevaskoja Puhke- ja Turismikeskuse juht vastuses ministrile. Ta selgitas, et kuna ettevõttel olid suuremad broneeringud tulemas, siis tehti talvel veel investeeringuid, et pakkuda klientidele parimat teenust.

„Meie keskus oli broneeritud 22.03–3.05.2020 kogu perioodiks nii, et seal oli ainult kaks vaba kuupäeva. Selle perioodi sissetulekud müügi käibes oleksid olnud 35 000 eurot ja elektriarvete tasumine ei oleks meile raskusi valmistanud. Kaotasime seoses COVIDiga kogu müügitulu kuni 15. juunini kogu summas ca 75 000 eurot,” põhjendas ettevõtte tegevjuht.