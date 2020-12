Meelelahutusärimehe Teet Margna sissetulekud on Kanal 2-st lahkumise järel vähenenud

2002. aasta oktoobris asutatud ja 2003. aasta jaanuaris reaalselt tegutsema hakanud OÜ Gordon Grupp põhitegevuseks 2019. aastal oli telesaadete "Kuldvillak", "Kaks kanget Live", "Suur

Lotokolmapäev", "Kaks Kanget Sovetistanis", "Kaks Kanget Koolipingis", "Kaks Kanget aastavahetusshow" ja "Viking Lotto Aastaloos" ning "Eurojackpoti Lisaloos" tootmine.

Kui 2018. aastal oli ettevõtte käive ligi 1,1 miljonit eurot, siis mullu kahanes Gordon Grupi käive ligi veerand miljoni euro võrra, teeniti ligi 849 000 eurot. Samas oli ettevõtte jätkuvalt kasumlik. Kui 2018. aasta kasuminumber küündis ligi 0,3 miljonini, oli see mullu natuke alla 0,2 miljoni euro.

Koos käibe- ja kasuminumbrite langusega kahanesid ka ettevõtte kaudu välja makstavad töötasud. Kui 2018. aastal moodustasid kahe inimese tööjõukulud kokku 48 347 eurot, siis mullu piirduti 41 167 euroga.

See teeb ettevõtte keskmiseks brutotöötasuks ühe inimese kohta 2019. aastal 1282 eurot. Samas 2018. aastal oli see ligi 1506 eurot. Küll aga oli summa, mis tasuti 2019. aastal tegevjuhtkonnale, 2018. aastast suurem. Kui 2018. aastal oli see 13 085 eurot, siis mullu maksti 16 800 eurot.

Ettevõttel oli 2019. aasta lõpu seisuga nõudena üleval 189 647 euro suurune tütarettevõtte laen. Majandusaruandes on märgitud, et tegu on 2015-2016. aastal antud laenuga, millelt arvestatakse ka 2%-list intressi. Gordon Grupi tütarettevõtteks on Gordon Invest OÜ, mille tegevusalaks on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus. Gordon Invest 2019. aasta käive oli 1211 eurot.

Selle majandusaruandest selgub, et oktoobris 2015. aastal asutatud ettevõte ostis kinnisvaraobjekti, mida hoitakse renditulu teenimise ja turuväärtuse tõusmise eesmärgil, ettevõte seda ise ei kasuta. Kinnisvara on alates 15. novembrist 2019 rendile antud.

Margnal on ka kolmas ettevõte, 2008. aastal asutatud Telecom Projects OÜ, mille põhitegevusalaks on märgitud telesaadete tootmine. Kuigi ettevõttel viimasel kolmel aastal ehk ajavahemikus 2017-2019 käivet pole olnud, küündis selle kasum 2019. aasta lõpuks natuke üle 25 000 euro.