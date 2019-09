Meelis Oidsalu Sõnajalgade Aidu tuulepargi kaasusest: kaitseministeerium ei ole autistlik pidurdaja, keda huvitab ainult riigikaitse

Loe pikemalt Põhjarannikust.

Kuigi ministeeriumi ametniku seisukohad on oluliselt tuulepargi arenduse osas mahenenud, on arendajate Oleg ja Andres Sõnajala sõnul nendes siiski otseseid valeväited. Näiteks ütlevad nad, et just seda kohus viimase 2,5 aasta vaidluse tulemusel tuvastaski, et Ida-Viru maavanemal polnud õigus 2017. aasta kevadel tuulepargi arendust seisma panna ehk see oli ebaseaduslik.

Ka ütlevad arendajad, et kevadiseks tuulikute ehituse jätkamiseks ja just nii kõrgete tuulikute püstitamiseks oli neil Lüganuse vallalt luba täiesti olemas. Seejuures viitavad nad Lüganuse vallavanema Andrea Eiche 02.08.2018 kirjale.

"Lüganuse vallavalitsus leiab, et elektrituulikute aluspinna ettevalmistamine vundamentide aluspindade kõrguste ühtlustamiseks on lubatav tegevus ja ei pea ega saagi olla kajastatud ehitusloa taotlemisel esitatud eelprojekti staadiumis," ütleb selles Eiche.

Mis puudutab väiteid kahjunõuete kohta, siis kuna riigikohus on ehituslubade peatamise ebaseaduslikuks tunnistanud, on arendajatel endi kinnitusel täielik õigus just riigilt arenduse pidurdamise eest kahjutasu nõuda. Nende maksmine on seadusega reguleeritud ja riigil ei ole sellest vähimatki väljapääsu, kinnitavad Sõnajalad.

Ühtlasi märgivad nad, et kindlasti ei ähvarda see kahjunõue Lüganuse valda, keda Oidsalu püüdis veenda riikliku järelevalve ajaks arendust seiskama, kuna seaduse järgi on just kohalikul omavalitsusel teha riiklikku ehitusaegset järelevalvet – eeskätt projektidel, mille ehitusloa on vald ise väljastanud. "TTJA teeb seda praegu jätkuvasti ebaseaduslikult," on arendajate seisukoht.