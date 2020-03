Meenutus eelmisest kriisist: miks peatas Ansipi valitsus toona sissemaksed teise sambasse?

Erand tehti aastatel 1942–1954 sündinud inimestele, kes said õiguse esitada avaldus, et sissemaksete tegemine tavapärases määras (2% + 4%) jätkuks juba 2010. ja 2011. aastal. Aastal 2011 toimusid sissemaksed teise pensionisambasse erikorra alusel ehk riik maksis 2% ja inimene ise 1%. Alates 2012. aastast taastus kord, kus inimene ise maksis 2% ja riik lisas sellele 4%.

Nendel pensionikogujatel, kes jätkasid aastatel 2010 ja 2011 sissemaksete tegemist 2% ulatuses, riigilt 4% lisaks saamata, oli aastatel 2014–2017 kohustusliku kogumispensioni sissemakse määr 2%, millele riik lisas automaatselt 6%. Soovi korral sai liitunu aastateks 2014–2017 suurendada ka oma sissemakse osa, makstes neljal aastal 2% asemel 3%.

Analüütik Andres Võrk kirjutas 2009. aasta aprillis ajakirjas Maksumaksja, et maksete peatamisest kaotavad fondid ning fondijuhtide palgad vähenevad. Vastuseks arvamustele, et maksete peatamisega väheneb pensionisüsteemi usaldusväärsus, kirjutas Võrk: „Tõepoolest, seda ta teeb. Aga naiivne on see, kes seda seni on lõpuni usaldusväärseks pidanud, sest tegelikult on süsteemi juba senigi mitu korda muudetud või pole reeglitest kinni peetud. Ja see on pidevalt muutnud I ja II samba tulususe vahekorda. Seega kõik need ilusad joonised, mida kampaaniate ajal pangatellerid meile pensionidesuuruse kohta näitasid, ei kehti nagunii.“

Kümmekond aastat hiljem...

Martin Helme kirjutas eile sotsiaalmeedias: “Muide, vaadates, kuidas majanduskriis sõidab teist korda 10 aasta jooksul nagu muruniiduk üle kõigist sammastest, kõlab lausa piinlikult kogu see jutt, mida veel mõne nädala eest räägiti tulevikuks kõrvale panemisest.”

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri hinnangul ei ole aga teise samba maksete peatamine praegu hea mõte. "Teise samba maksete peatamise mõte ei ole hästisihitud ja vahetu mõjuga meede. Riik ei peaks tänases olukorras tegema kärpeid ja see on kärpe tegemine tulevaste pensionäride arvelt. Nüüd kus varade väärtused on kukkunud, ei ole kõige parem aeg lõpetada pikaajalist investeerimist," lausus Müller tänasel pressikonverentsil.

Tallinna börsi juht Kaarel Ots kommenteeris samuti, et poliitikute ettepanek on nagu halb korduv unenägu. "Mitu korda on vaja ühe reha otsa kolistada? Esialgset plaani pensioniraha laiali jagada põhjendati kehva tootlusega, mis on muuhulgas tingitud just sellest, et eelmises kriisis maksed peatati!