Mees jättis surres maha tõelise varanduse. Tema kollektsiooni puhul hämmastab nii mõnigi detail

Micioni kollektsioonis on üle tuhande pesapalli kaardi, aga tegelikult on kesksel kohal siiski kvaliteet mitte kvantiteet. Tema kroonijuveelideks on lausa kuus 1933. aastast pärit kaarti, mil peal legendaarne Babe Ruth (George Herman Ruth) ning neil kõigil on ka mehe autogramm. Vaid üks selline kaart maksab täna enam kui 100 000 dollarit. Tema kollektsiooni säravad tähed on ka autogrammiga kaardid, mil peal Lou Gehrig ja Jimmie Foxx.

Pesapallikaartide ekspert ütles, et "onu Jimmy kollektsioon" on üks vägevamaid, mida üks koguja on suutnud kokku ajada. Vahva on ka see, et mees ei kelkinud kunagi oma kaartidega vaid lihtsalt kogus neid.

Perekond siiski teadis, et ta karate kogub, aga nad ei aimanud, et kogul selline väärtus on. "Te saate selle teada, kui mind enam ei ole," oli mees öelnud. Väidetavalt kinkis onu Jimmy kaarte ka oma pereliikmetele ning ka siis ei öelnud ta, kui palju üks või teine võib väärt olla.

Onu Jimmy kollektsioon on unikaalne mitmel moel. Nii selle sisu, aga ka selle poolest, et kaardid on väga hästi hoitud.

"Me ei räägi ainult suurest kogusest autogrammideta kaartidest, vaid kaartidest, mille pidi saatma mängijatele ja neilt ka tagasi saama. Edasi on neid aga hoitud nii, et värvid on säilitanud oma värskuse ja sära," ütleb tuntud pesapallikaartide asjatundja.

Mehe perekond ütleb, et Micioni ei maksnud ühegi autogrammi ega kaardi eest ega seisnud isegi autogrammi oodates järjekorras. Tema stiil oli teine. Ta saatis kaardi posti teel oma lemmikmeeskondadele või -mängijatele. Kaadri juures oli pikk käsitsi kirjutatud kiri. Kirjas seisis muuhulgas soov saada autogramm ning sellega koos oli ümbrik, milles kaart tagasi saata. Just sellisel viisil sai mees kokku miljoneid väärt kollektsiooni. Oksjonimaja hakkab seda peagi müüma.