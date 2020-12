Mees, kes suutis edukalt lollitada investoreid ja turgu, puhudes "veokite Tesla" väärtuse Fordistki suuremaks

Viimase 15 kuu jooksul on vesinikuveokit arendav idufirma Nikola teinud läbi tõelise teekonna Ameerika mägedel, selgub Financial Timesi põhjalikust ülevaatest. Ettevõtte asutajat nimetatakse loos sari idufirmade asutajaks, kellele on omane bluffida ettevõtte arendatav tehnoloogia tegelikkusest suuremaks ning hiljem, kui asjade tegelik seis on paljastunud, jätta endast maha rida kohtuasju.

Veel mõned kuud tagasi tundus, et taevas Nikola kohal on aga pilvitu. Ettevõte oli viinud läbi eduka 250-miljonilise rahakaasamise, saanud veokite tellimuse Iveco omanikfirmalt CNH Industrial, alustanud selle aasta juunis edukat börsidebüüti ja kolm kuud hiljem, septembris teatanud kahemiljardilisest koostöölepingust General Motorsiga.

38-aastane Nikola asutaja Trevor Milton, keda on iseloomustatud kui evangeelset müügimeest, müüs edukalt ideed tulevikust, kus maanteed kubisevad vesinikuveokitest, mis kõik on tulnud Nikola tehasest. Ta müüs tulevikku, kus ettevõte suutis 300 000 dollarit maksva veoki pealt lõpuks läbi hilisema, kogu masina eluea kestva hooldusteenuse ja laadimisvõrgustiku abil kokku teenida hoopis miljon dollarit.

Paljastav raport: Nikola on keerukas petuskeem

Septembrikuine General Motorsi leping oli justkui viimane heakskiit sektorilt, mida ta oma veokiga püüdis troonilt tõugata. Kuid kaks päeva pärast lepingu sõlmimist oli olukord juba kardinaalselt muutunud. Järsult avalikustatud Hindenburg Researchi raportis, mis kirjeldas põhjalikult üksikasjaliku detailsusega Trevor Miltoni senist karjääri, nimetati Nikolat suisa keerukaks petuskeemiks.

Tuleviku veokit arendav idufirma oli valetanud veoki tehnoloogilise võimekuse kohta, müünud teatud sisseostetud lahendusi endaarendatute pähe, isegi veeretanud näidisautot mäest alla, et näidata investoritele nagu see tegelikult ka liiguks. Kuigi ettevõte vaidlustas alguses väga ägedalt raportis väidetu, tunnistas ta lõpuks, et osa kriitikast vastas siiski tõele.

Kõige kahjustavam oli ettevõtte jaoks peatükk raportist, mis keskendus Trevor Miltoni senisele äriprakikale, mida iseloomustas pidevalt arendatava tehnoloogia tegelikkusest suuremaks bluffimine ja klientidele valetamine. Mitmel juhul tähendas see ärisuhete halvenemist niivõrd suurel määral, et asi lõppes kohtus.