Mees kutsus ise kurja välja. Antiviiruse-mogul nabiti Hispaanias kinni ja teda ähvadab 30 vangla-aastat

Hispaanias arreteeriti sel nädalal John McAfee, keda USAs süüdistatakse maksudest kõrvale hoidmises. Ta ei ole esitanud ühtegi maksudeklaratsiooni aastatel 2014. kuni 2018. aastani. Lisaks on ta sattunud krüptoraha-afääri, kus teda süüdistatakse selles, et ta reklaamis oma nimega mitmeid krüptoraha pakkumisi, mis osutusid kas pettuseks või lihtsalt kahtlaseks. Ta ei öelnud seejuures, et ta ise nende pealt teenib. Jutt käib 23,1 miljonist dollarist. Krütoraha juhtumis kahtlustatakse ka McAfee turvameest Jimmy Gale Watson juuniorit, kes aitas tal seda kõike läbi viia.

„Potentsiaalsetel investoritel on õigus teada, kas eestkõnelejad on ise kuidagi krüptorahaga seotud. McAfee, keda aitas Watson, kasutas ära oma tuntust, et soovitada mitmeid digitaalseid varasid oma jälgijatele ning ei andnud seejuures teada, et ta on tasustatud promootor," ütles uurija.

Maksukuriteod võivad talle maksimaalselt tuua 30-aastase vanglakaristuse.

McAfee juhtum ei tule üllatusena, sest need, kes tema tegemisi jälginud on, teavad, et ta on viimastel aastatel korduvalt välja öelnud, et maksustamine on ebamoraalne ja et ta ei tunne mingit kohustust makse maksta. Selliste sõnumitega esines ta regulaarselt ka oma Twitteri kontol. Nüüd on ta siis kinni nabitud ja kergelt ei pruugi ta pääseda.