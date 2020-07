Meie kolmandasse sambasse kogumine: nagu USA psühholoogi lastega tehtud katsete koopia või veel hullem

Kuigi vabatahtlik kolmandasse sambasse kogumine on lihtne, paindlik ja tulumaksusoodustusega viis raha säästmiseks pensionipõlveks, on lõpuks siiski inimloomus ning käitumuslikud tegurid need, mis mõjutavad, kuidas ja kui palju inimesed sinna raha varuvad.

Senine kogemus kolmanda pensionisambaga näitab, et vabatahtlikult säästavad pensionisüsteemi kaudu vähesed. Nii et teise samba võimaliku vabatahtlikuks muutmise korral võib jääda veelgi suurem hulk inimesi lootma ainult riiklikule pensionile. Vabatahtlikult kogudes ei pruugi aga inimloomusest tulenevalt jätkuda inimestel piisavalt järjepidevust ega enesedistsipliini raha pensioniks säästa. Selle tagajärg on aga märksa väiksem pension.

Sellepärast on kohustuslikul kogumisel võrreldes täielikult vabatahtliku kogumise ees eelis, mis aitab vastu astuda inimloomusest tulenevale tendentsile eelistada kohest kasu tulevikus saadava kasu asemel.