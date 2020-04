Meie piirkonna investeerimispank saab peagi võimaluse investeerida otse ettevõtetesse

„Muudatuse tulemusel saab pank lisaks laenudele ja garantiidele võimaluse hakata osalema omakapitali investeeringutes,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, kes on ka Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomitee liige. Ta selgitas, et Balti riikide kapitaliturg on noor ja mistõttu võiks panga osalemine ettevõtetes elavdada ja mitmekesistada kapitaliturgu.

„Panga uute võimaluste kasutamine laiendab meie investeerimisvõimalusi,“ ütles Kokk. Positiivne on tema sõnul ka asjaolu, et juhul kui Põhjamaade Investeerimispank tegutseb projektis rakenduspartnerina, siis aitab see suure tõenäosusega panga usaldusväärsuse kaudu kaasata teisi partnereid ning tagada projekti edukas elluviimine.

„Kui varem oli Põhjamaade Investeerimispanga tegevus piiritletud laenude ja garantiide andmisega, siis põhikirja muudatustega on nüüd võimalus pakkuda ka omakapitali investeeringuid. Täiendava omakapitali pakkujana aitab investeerimispank siinsetel ettevõtetel teha kapitaliinvesteeringuid tootlikkuse tõstmiseks, aga ka keskkonnahoidlikku ja kestlikku arengusse,“ sõnas rahanduskomisjoni liige Andres Sutt.

Ta tõi esile, et muudatusega suureneb Põhjamaade Investeerimispanga pakutav tootevalik, mis aitab parandada panga võimalusi suunatud rahastamiseks. Näiteks võimaldab see ka kasvufaasis ettevõtete rahastamist.

Põhjamaade Investeerimispanga põhikirja muudatustega täiendatakse panga juhatajate nõukogu pädevust. Põhikirja lisatakse, et juhatajate nõukogu, mis koosneb panga liikmesriikide rahandusministritest, pädevuses on panga kapitali ja likviidsuse juhtimise põhimõtteid käsitlevate otsuste tegemine.

Lisaks tehakse põhikirjas muid muudatusi selle kohta, mille üle otsustamine on juhatajate nõukogu pädevuses ning mille eesmärkideks on panga vahendite tõhusam kasutamine ja panga finantsjuhtimise raamistiku kaasajastamine.

Rahanduskomisjon otsustas saata valitsuse algatatud Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitleva 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE) esimesele lugemisele täiskogu istungil 6. mail.