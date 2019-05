Meravita alternatiivturule toomisega ebaõnnestunud Investorite Liit teeb saja miljoni eurose riskifondi

„See on tegelikult suur probleem, sest kui ettevõtjad ei pääse kapitalile ligi, ei saa kasvada ja oma häid ideid teostada, jäävad loomata töökohad ja majanduse kasv on pärsitud” räägib Asso Laido.

Mumbais tegutseva konsultatsiooniettevõtte Avtaran Capital Advisors direktor Hardik Khatri sõnul on India ettevõtjad väga huvitatud investeerimast oma raha Euroopa kasvavatesse ettevõtetesse.

„Käisin äsja Eestis isiklikult kohal ja olen täiesti vaimustatud Eesti sõbralikest inimestest ning viisakast ärikultuurist. Külastades mitmeid kohalikke ettevõtteid ja riigiorganisatsioone, peab tõdema, et siin on kasvuks ja koostööks India ettevõtjatega suur potentsiaal.”

India 1,3 miljardist inimesest on hinnanguliselt 940 000 niinimetatud dollari miljonäri, mis annab investeeringute kaasamisele head võimalused.

Avtaran Capital Advisorsis töötab 300 inimest, kellega peatselt liitub meeskond Investoriteliidust, kes aitab fondi käivitada ning suhelda kohapeal investoritega.

„India ärimehed tunnevad Euroopa Liidu 500 miljoni elanikuga turu vastu väga suurt huvi ning Eesti on meie silmis suurepärane uks Euroopasse. Tegemist on küll väikese, aga väga hästi arenenud ja hea ärikliimaga riigiga,” ütleb Hardik Khatri.

Ettevõtluskonsultatsioonidega tegeleva Avtaran Capital Advisors osaks on kolmepoolse lepingu järgi tuumikrahastajate leidmine, SWIST Bankers sõelub välja potentsiaalsed rahastamist vajavad kasvuettevõtted ning Investoriteliit.ee tegeleb osapoolte kokkuviimisega, vahendades kontakte, tehes neile vajalikke taustauuringuid ning aidates sõlmida lepinguid.

Portfellis ka skandaalne Meravita

Täna kuuluvad SWIST Bankersi ja Investoriteliit.ee investeerimisportfelli näiteks Meravita tervisetooteid valmistav Medical Pharmacy Group AS ja globaalse e-kaubandusega tegelev Tatkraft AS.

Eesmärk on portfellis olevaid ettevõtteid rahastada kaheetapiliselt: esmalt kapitaliseerida ettevõte, et tal oleks valmisolek liituda Nasdaq Baltic poolt korraldatava mitmepoolse kauplemissüsteemiga First North. Börsil kaubeldavaks jõudmise järel toimub rahastamise teine etapp, mille eesmärk on jõuda börsi põhinimekirja.

2017. aastal püüdis Medical Pharmacy Group teha aksiapakkumist ja aktsiad börsi alternatiivturule viia. Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon otsustas pärast pikka arutelu, et vitamiinide ning toidulisandite tootja Medical Pharmacy Group aktsiaid börsile ei lubata.

Komisjoni hinnangule ei ole Medical Pharmacy Groupi finantsseisund, majandustegevus, juhtimine ning aktsionäride plaanitav struktuur ja õigused kogumis kohased avalikult kaubeldavale ettevõttele. Komisjoni hinnangul võivad Medical Pharmacy Groupi finantsseisund, juhtimine, reputatsioon ja teised olulised asjaolud kogumis kahjustada nii investorite huve kui ka First Northi ja börsi mainet, teatas börs.

Medical Pharmacy Group, mis on eelkõige tuntud kaubamärgi Meravita poolest, hakkas juuli viimasest päevast aktsiate avaliku müügi kaudu raha kaasama ning lubas aktsid viia Tallinna börsi alternatiivturule First North.

MPG otsustas tühistada ka kogu aktsiate avaliku pakkumise.