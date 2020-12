Meresuu SPA omanik: oleme jõuludeks täis broneeritud

Baranov nentis, et tõenäoliselt aitas täisbroneerimisele kaasa tõsiasi, et inimesed saavad praegu reisida pühade ajal vaid riigisiseselt.

Baranov kirjeldas RusDelfile, milline näeb välja elu spaas koroonapiirangutega. „Me lähtume täielikult terviseameti suunistest,” ütles Baranov. „Palume kanda oma külastajatel majas sees liikudes maski. Isegi kui külastajal seda kaasas pole, saab ta selle meie käest tasuta."

Baranovi sõnul tuleb seega basseini liikudes maski kanda ning saunas peab hoidma mõistlikku vahemaad. Ta tõdes, et basseinis ja saunas sees inimesed maski ei kanna.

Inimesed tunnevad Baranovi sõnul huvi ka selle vastu, millised on sel aastal spaas uusaastapidustused. Tegevjuht ütles, et maja jälgibki praegu pingsalt valitsuse samme seoses uute võimalike piirangutega. Proovitakse aru saada, kuidas on võimalik reeglite kooskõlas vana aasta lõppu tähistada.

„Plaanisime sulgeda restorani keskööl,” kirjeldas Baranov. „Nüüd sai aga teatavaks, et uute piirangute järgi saame töötada kuni 22-ni. Uurime parasjagu terviseametilt, kuidas on meil võimalik uueaastapidustust organiseerida.”

Mis juhtub aga siis, kui valitsus otsustab päeva pealt spaad kinni panna? Baranov ütles RusDelfile, et kui veekeskused suletakse sedasi, nagu kevadel, lähevad kinni ka hotellid. Baranovi sõnul on nad valmis maksma klientidele tagasi broneeringutasu. „Töötame iga külalisega individuaalselt. Kui meie külaline tahtis puhata, aga me ei saa seda korraldada, siis me loomulikult tagastame raha.”