Merike Saks väidab vastupidiselt majandusaruandele: Elron ei ole kahjumis

Eesti Liinirongide aastaaruande kinnitanud KPMG Balticsi vandeaudiitor Indrek Alliksaar kinnitab majandusaasta aruandes, et see kajastab ettevõtte finatsseisundit õiglaselt.

Elroni juhatuse esimees Merike Saks sõnas meediale saadetud teate vahendusel, et Elroni 2018. aasta majandusaasta aruande andmeid on valesti tõlgendatud.

„Elron ei ole kahjumis. Vastavalt “Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendile” on riigi äriühingud kohustatud rakendama põhivara sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtteid, mille kohaselt tuli Elroni rongide kogumaksumus koheselt tulusse (kasumisse) arvestada ja nüüd aasta-aastalt kasum väheneb vastavalt sihtfinantseerimisega seotud põhivara amortiseerumisele. Lihtsustatult öeldes – Elroni kasumiaruanne näitab uue aruande järgi nn kahjumit seni, kuni rongid on amortiseerunud, kuid see ei peegelda tegelikku majanduslikku seisu,“ selgitas Saks, rõhutades, et kui arvestuses ei oleks sees põhivara sihtfinantseerimisest tulenevat eripära, siis oleks Elroni 2018. aasta tegelik kasum 159 307 eurot.