Merkel: EL riikide valitsusjuhid on üksmeelel, et taastefond on vajalik

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel Foto: Scanpix/ AFP

Euroopa Liidu valitsusjuhid nõustusid tänasel ülemkogul, et vaja on edasi töötada fondi asutamise nimel, mis aitab taastuda koroonaviiruse mõjudest, kuigi mitmetes punktides on erimeelsused, ütles Saksamaa liidukantsler Angela Merkel pärast videokonverentsi.