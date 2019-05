Merkeli kinnitusel ei suuda Euroopa Nord Streami peatada

Nord Stream 2 valmis ehitamise väljavaadet hinnanyd Merkel tõdes, et see projekt viiakse lõpule hoolimata Euroopa uuest gaasidirektiivist, kirjutas RBK.

Uus direktiiv annab küll võimaluse täiendavateks läbirääkimisteks, kuid ei võimalda toru valmimist peatama.

„Projekt on praktiliselt täiesti kinnitatud. Uus gaasidirektiiv annab Euroopa komisjonile võimaluse protestimiseks. Kuid ta ei takista projekti,” ütles Merkel ajalehele Handelsblatt.

Merkeli sõnul kujuneb peamiseks probleemiks Ukraina rolli säilitamine gaasitransiidis pärast Nord Stream 2 valmimist.

Ameerika Ühendriigid olid just äsja teatanud, et uurivad kõiki nn instrumente, et Nord Stream 2 ehitus peatada.

Plaani kohaselt hakkavad Läänemere põhja asetatud kaks Nord Streami gaasitoru juba 2020. aastal pumpama maagaasi Venemaalt Saksamaale, jättes senise olulisima transiidiriigi Ukraina mängust välja.