Merko dopinguskandaalist: lõpetame Eesti suusatajate toetamise Toimetas: Ann-Marii Nergi RUS

Täna tunnistas suusataja Karel Tammjärv, et veredopingut rahastas ta sponsorite toetusest. Üks suuremaid Eesti suusaspordi toetajaid oli siiani Toomas Annusele kuuluv ehituskontsern Merko, mis toetas just Team Haanjat. Merko turundusjuht Merit Kullasepp kinnitas, et ehitusfirma lõpetab Eesti suusatajate toetamise.