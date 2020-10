Merko juht: riiklikest investeeringutest on juttu palju, aga tegusid vähe

Meie arendame kortereid ja pakume kvaliteetset ehitusteenust aga edasi, et luua meie inimestele head elukeskkonda tulevikuks. Inimesed vajavad endiselt uusi kodusid, koole ja haiglaid, äri- ja tööstushooneid, turvalisi maanteid, kindlat elektrivarustust ja kvaliteetset joogivett.

Millised on Merko sponsorluspõhimõtted. Kodulehel kirjutate, et keskendute kolmele valkonnale. Miks just selline valik ja mida konkreetselt toetate? Kas suusatamise dopinguskandaal muutis toetuspõhimõtteid? Tegi ettevaatlikumaks või pani asju ümber otsustama?

Et Eestis puudub ettevõtete tulumaks, oleme pidanud õigeks ise ühiskonnale rohkem tagasi anda kui võib-olla tavaks on. Olenevalt ideedest, võimalustest ja kasumist oleme panustanud 3-5% kontserni kalendriaasta kasumist, seda kas ettevõtte poolt või enamusaktsionärid otse saadud dividendidest. 30 aasta jooksul on Merko kontserni ettevõtted ja enamusaktsionärid panustanud heategevusse ning toetanud sporti, kultuuri ja haridust kokku 19 miljoni euroga.

Sponsorluses keskendume kolmele valdkonnale ehk sport ja liikumine, haridus ja kultuur. Konkreetsed projektid on kujunenud välja aegade jooksul ning väärtustame ka sponsorluses järjepidevust ja professionaalseid partnereid.

Merko suurimaks toetusprojektiks on 2005. aastal koos Swedbanki ja Eesti Energiaga algatatud Eesti Terviserajad. Projekti eesmärk on korrastada ja arendada Eestimaa liikumis- ja spordirajad, et kindlustada looduses aastaringse ja tasuta aktiivse liikumisvõimaluse kättesaadavus võimalikult paljudele eestimaalastele ning populariseerida sportlikke eluviise. 15 aastaga oleme rajanud üle Eesti 116 terviserada ja 1110 km liikumisradasid. Sihtasutus on toiminud n-ö katalüsaatorina: aastatel 2005-2019 on SA oma asutajate investeerinud toel terviseradade arendamisse 5,1 miljonit eurot ning samal perioodi koguinvesteering (hõlmab lisaks SA Eesti Terviserajad vahenditele ka riigi ja kohalike omavalitsuste investeeringuid ning Euroopa Liidult saadud toetusi) võrgustiku arendamisse ulatub 51 miljoni euroni. Sihtasutuse eesmärk on suurendada terviseradade uute kasutajate arvu ning tõsta Eesti inimeste tervena elatud aastate arvu (kui võrdleme Eesti inimeste tervena elatud aastate hulka teiste Euroopa riikide tulemustega, selgub, et Eesti elanike tervis on Euroopas üks kehvemaid). Tegemist on ambitsioonika eesmärgiga, mida Eesti Terviserajad päris üksi saavutada ei saa - vaja on kogu ühiskonna, kõigi inimeste panust, aga ka riiklikku tuge.