Merko: Läti tütarfirma juhiga vestlevad korruptsiooniga võitlevad ametnikud

Merko Ehituse tütarfirma SIA Merks on kaasatud väidetava kartellikuriteo avastamiseks korraldatud toimingutesse.

Läti korruptsiooni ennetamise ja tõkestamise büroo KNAB viis täna läbi läbiotsimisi mitmetes ehitusettevõtetes ja ametiisikute juures, kirjutas Läti Delfi.

Läbiotsimised toimusid enam kui kümnes ehitusettevõttes seoses võimaliku kartelli korraldamisega.

Ettevõte Rere Group kinnitas agentuurile, et nende juures toimus läbiotsimine. "Jah, ma võin kinnitada, et KNABi töötajad on büroohoones ja töötavad, esitavad küsimusi," ütles Rere Groupi juhatuse esimees Guntis Aboltins-Abolins.

KNAB ütles, et läbiotsimised viidi läbi koostöös konkurentsinõukoguga. Võimud kahtlustavad, et kümme suurimat ehitusettevõtet on moodustanud kartelli.

KNAB algatas 2018. aasta septembris kriminaalasja altkäemaksu võtmises ja võimu kuritarvitamises. Samal ajal uuris konkurentsinõukogu konkurentsireegleid ehitusettevõtetes. KNABi andmetel toimus eriti suur altkäemaksu andmine, hindade kooskõlastamine pakkumismenetluses, samuti ametnike altkäemaksu võtmine hangetega mitteseotud küsimustes.

Kuritegusid pandi toime aastatel 2015–2018. Altkäemaksu suurus ulatub 25 tuhandest kuni mitmesaja tuhande euroni.

Kõne all pole üksnes Riia, vaid ka Läti teised piirkonnad.

KNABi juhi Jekaba Straume sõnul on riigihangetel kõige suurem korruptsioonirisk, kuna tegemist on suurte summadega.