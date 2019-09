Merko Läti tütarfirma võib olla kaasatud haldusmenetlusse, millega vangi ei panda

„Me uurime mõne ehitusettevõtte puhul etteheiteid, et nad on sõlminud kokkuleppeid ehitusturul hangete jagamiseks, kuid me ei saa praeguses etapis ühtegi nime avaldada, ehkki mõned, kellega me oleme suhelnud, on sellest ka meedias teada andnud,” selgitas konkurentsiameti pressiesindaja Paula Vilsone.

Ehkki turureeglite rikkumise uurimine on mõne juhtumi puhul kestnud juba kolm aastat, siis praegusel juhul tõusis uudistesse asi, mis algatati tänavu augustis. Konkurentsiamet algatas uurimise koos korruptsioonitõrje bürooga, kes lähtub kriminaalsetest paragrahvidest.

„Erinevalt Eestist, ei võimalda Läti seadused konkurentsiseaduse rikkujaid vangi panna,” tõdes Vilsone. „Maksimaalseks karistuseks võib kujuneda trahv suurusega 10% ettevõtte aastasest netokäibest, samuti keeld osaleda edaspidi riigihangetes.”

Ärilehe allika väitel vestlesid konkurentsiametnikud eile Merksi juhatuse esimehe Oskars Ozolinsiga haldusmenetluse käigus, kuid Merksi rolli selles menetluses pole seni avaldatud.

Merko Ehitus ei soovinud asjade käiku kommenteeida enne tänase päeva jooksul börsile saadetava teate avaldamist.

Merko teatas eile börsile, et Läti ametnikud pole SIA Merksi kontorit läbi otsinud ning konkurentsiametnikud vestlesid Ozolinsiga. Ettevõttele ega ühelegi töötajale ei ole esitatud kahtlustust ega süüdistust.