Merko teenis esimeses kvartalis kaks miljonit kasumit

Kontserni müügitulust moodustasid ehitusteenused 62 ja kinnisvaraarendus 38 protsenti. Uusi ehituslepinguid sõlmiti 87 miljoni euro väärtuses ning kvartali lõpus oli ehituslepingute portfelli maht 193 miljonit eurot, millest ligi kolmveerandi moodustasid avaliku sektori tellimused. Korteriostjatele anti esimeses kvartalis üle 133 korterit.

„Müügitulu vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes umbes veerandi võrra oli oodatav - suurobjekte oli meil töös vähem ning ka ehitusturg oli jahtumiskursil. Alates märtsist hakkasid majandustegevust mõjutama pandeemiaga seotud piirangud, ent pandeemiast tingitud majanduskriisi mõju kontserni tegevusele ja majandustulemustele hakkab suuremas ulatuses avalduma järgmistes kvartalites," ütles ASi Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink.

„Kõigi meie koduturgude ehitus- ja kinnisvarasektori väljavaated on alates märtsist muutunud negatiivseks ning arvestame võimalusega, et majanduskriisi mõju kujuneb pikaajaliseks. Sellest lähtuvalt tühistasime esialgse dividendiettepaneku ja peatasime kõigi uute korteriarendusprojektide käivitamise esialgu kolmeks kuuks kuni suurema selguse saamiseni edasiste arengute osas. Seetõttu väheneb meie korterite pakkumine varasemalt plaanituga võrreldes nii 2020. kui 2021. aastal. Kontserni ettevõtted on alustanud kulude kokkuhoiu meetmete järkjärgulist elluviimist, et tagada efektiivne tegutsemine ja tugev võimekus ning vajalikud eeldused kriisi ajal ja kriisi järgseks tegutsemiseks," lisas Trink.

„Enamik ärikinnisvara arendusprojekte on ootele pandud ja eratellijad ehitusturult praktiliselt kadunud ning uutes ehitushangetes on valdav riigihangete osakaal. Eratellijate kindlustunde paranemine ja uutele oludele ümber orienteerumine võtab kindlasti aega. Loodame, et riiklikud investeeringud hoonetesse ja taristusse jätkuvad ning projektide ettevalmistustööd kiirenevad, et toetada ehitussektori elujõulisust ja töökohtade säilimist. Tulenevalt eeldatavast ehitusmahtude vähenemisest on hinnakonkurents ehitushangetel muutunud varasemaga võrreldes veelgi agressiivsemaks. Positiivne on, et töö meie ehitusobjektidel jätkub ning esimeses kvartalis sõlmisime ka uusi ehituslepinguid 87 miljoni euro väärtuses, tänu millele oli lepingute portfelli maht kvartali lõpus veidi suuremgi kui aasta tagasi," kommenteeris Trink ehitusturgu.