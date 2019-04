Merkol oli mullu väga hea aasta: kunagi varem pole ehitusfirmal olnud nii palju suuri ehitusobjekte üle Baltikumi töös

Mis puudutab tulevikku, siis tõdes Trink, et ehitusturu kiire kasvu periood on läbi ja ees ootab stabiliseerumine, võib-olla isegi langus. "Viimastel aastatel on Balti riikides ehitatud suurel hulgal uusi ärihooneid ja turule lisandunud äripindade mahu seedimine võtab oma aja. Samuti on ehitus muutunud märkimisväärselt kallimaks, muuhulgas kiirest palgakasvust tulenevalt," põhjendas ta.

Trinki sõnul on see teinud kinnisvaraarendajad uute projektide käivitamisel ettevaatlikumaks. "Ehitustellimuste mahu vähenemist tajusime selgelt juba 2018. aasta esimeses pooles ning kontserni ehituslepingute portfell vähenes aastaga ligi kolmandiku. Oleme ehitusturu kohanemiseks valmis ja meie peamine fookus on kasumlikul tegutsemisel," lausus ehituskontserni juhatuse esimees.

Rohkem rõhku korteriarendusele

Ehituse peatöövõtu kõrval on ettevõte fookust nihutanud veelgi enam korteriarenduse suunas. "Merko kui kodude arendaja ja ehitaja kaubamärk on jätkuvalt tugev kõigis Balti riikides. Eelmine aasta oli märgiline ka selle poolest, et alustasime kolmes Balti riigis kokku enam kui 1000 uue korteri ehitusega. Seda on ligi kaks korda enam kui viimastel aastatel," lausus Trink.

2018. aastal kasvas müüdud korterite arv 23%. Kui 2017. aastal müüdi 392 korterit, s 17 ühisprojektis, siis mullu olid vastavad numbrid 482 korterit 131 ühisprojektis. See oli tingitud ühisprojektis müüdud korterite arvu kasvust.

Samas vähenes Merko Ehituse omaarenduste korterite müügitulu 41,3 mln euroni, 2017. aastal oli see 47,1 mln eurot. Ettevõtte selgituste kohaselt põhjustas müügitulu vähenemist lisaks 2017. aastaga võrreldes madalam keskmine korteri hind.